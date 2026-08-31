Атака на Київ: у Дарницькому районі пожежа через падіння БпЛА
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа внаслідок падіння безпілотного літального апарата. Екстрені служби прямують на місце
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, у Солом’янському районі загорілася трава біля лісосмуги.
Також у Голосіївському районі на нежитлових територіях за двома адресами виявили уламки.
Загоряння там не зафіксували.
Атака на Київ триває. Мер закликав мешканців столиці залишатися в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на 31 серпня РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.