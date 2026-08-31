Унаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 людей, 7 поранені
Унаслідок російських атак на Херсонщину 31 серпня загинули троє цивільних людей, ще семеро отримали поранення та травми, серед них — 11-річний хлопчик
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За даними слідства, російські військові протягом дня атакували населені пункти області, застосовуючи артилерію та безпілотники різних типів.
У Херсоні загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка загинула в селі Костирка.
В обласному центрі поранення та травми дістали п’ятеро цивільних і 11-річний хлопчик. Ще одна людина постраждала внаслідок артилерійського обстрілу села Микільське.
Також унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.
За фактами російських атак прокуратура Херсонської області розпочала досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — щодо воєнних злочинів.
Нагадаємо, що близько 16:30 31 серпня російські військові атакували безпілотником 11-річного хлопчика у Центральному районі Херсона.