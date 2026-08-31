На Прикарпатті чоловік "склеїв" собі інвалідність, щоб не служити

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На Прикарпатті судили чоловіка, який підробив собі інвалідність. Він хотів використати це для відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У жовтні 2024 року чоловік через Telegram замовив у невідомої особи два документи. Йдеться про посвідчення на отримання державної соціальної допомоги та довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про нібито встановлену інвалідність його дружини.

Підроблені документи не відповідали державному зразку. При цьому він все одно використав підробки, щоб подати заяву на оформлення відстрочки від мобілізації. ТЦК надав чоловіку відстрочку як військовозобов’язаному, який має дружину з інвалідністю I або II групи.

На суді чоловік визнав провину. Суд призначив йому один рік іспитового строку.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.