Артобстріли, дрони й авіабомби: на Дніпропетровщині через атаки РФ 6 поранених, серед них — дитина

Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська протягом 31 серпня атакували Дніпропетровську область дронами, авіабомбами та артилерією. Поранення дістали шестеро людей, серед них — 7-річна дівчинка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікополі, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені супермаркет і багатоквартирний будинок.

Унаслідок атак постраждали 79-річний чоловік, жінки віком 63 та 28 років і 7-річна дівчинка. Усі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Кривому Розі та Зеленодольській громаді Криворізького району російські удари пошкодили підприємства та інфраструктуру. Поранень зазнали двоє чоловіків — 59 та 48 років. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Васильківській та Раївській громадах Синельниківського району через обстріли сталися пожежі.

Ще одне підприємство пошкоджене у Богданівській громаді Павлоградського району.

Нагадаємо, що унаслідок російських атак на Херсонщину 31 серпня загинули троє цивільних людей, ще семеро отримали поранення та травми, серед них — 11-річний хлопчик.