Ціни на популярний фрукт рухнули: які цінники в супермаркетах

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В Україні популярний фрукт став стрімко дешевшати. Причиною називають надлишкову пропозицію та низький попит

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні почали знижуватись ціни на сливи. Наразі цінники менші на 24%, якщо порівнювати з минулим тижнем та минулим роком. Це пояснюють з надлишковою пропозицією та низьким попитом.

Середні ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в межах 15 – 35 гривень за кілограм. У великих мережах цінники адаптувались до ринкових тенденцій. Наприклад, у супермаркетах АТБ, Сільпо, Новус та Варус можна придбати за ціною від 25 до 45 гривень за кілограм залежно від сорту та якості фруктів.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику.