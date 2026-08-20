Масштабне знеструмлення: у Сумах через аварію зупинилися тролейбуси та зникла вода
У частині Сумської області та в обласному центрі сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. Через перебої з електропостачанням у Сумах зупинили рух тролейбусів та виникли проблеми з водопостачанням
Про аварійне знеструмлення повідомили в АТ "Сумиобленерго", передає RegioNews.
"У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії", — повідомили в компанії.
У Сумській міській раді зазначили, що через аварійне відключення електроенергії тролейбуси тимчасово припинили рух.
Також через перебої з енергопостачанням 20 серпня о 14:07 були знеструмлені об’єкти КП "Міськводоканал". Через це в місті виникли перебої з водопостачанням.
У міськраді зазначили, що після стабілізації ситуації водопостачання мають відновити у звичайному режимі.
Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що російські війська атакували громади Запорізького району Запорізької області. Внаслідок ударів безпілотниками поранені двоє чоловіків.