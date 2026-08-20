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20 серпня 2026, 22:45

Масштабне знеструмлення: у Сумах через аварію зупинилися тролейбуси та зникла вода

20 серпня 2026, 22:45
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Фото ілюстративне
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У частині Сумської області та в обласному центрі сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. Через перебої з електропостачанням у Сумах зупинили рух тролейбусів та виникли проблеми з водопостачанням

Про аварійне знеструмлення повідомили в АТ "Сумиобленерго", передає RegioNews.

"У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії", — повідомили в компанії.

У Сумській міській раді зазначили, що через аварійне відключення електроенергії тролейбуси тимчасово припинили рух.

Також через перебої з енергопостачанням 20 серпня о 14:07 були знеструмлені об’єкти КП "Міськводоканал". Через це в місті виникли перебої з водопостачанням.

У міськраді зазначили, що після стабілізації ситуації водопостачання мають відновити у звичайному режимі.

Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що російські війська атакували громади Запорізького району Запорізької області. Внаслідок ударів безпілотниками поранені двоє чоловіків.

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