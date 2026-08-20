Заробляла на довідках і знімала з "Оберегу": справу голови ВЛК скеровано до суду

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі судитимуть голову військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, вона за гроші сприяла оформленню "потрібних" висновків ВЛК, а також набула активи на мільйони гривень, законність походження частини яких не підтверджена

Про це повідомив Офіс Генеарльного прокурора, передає RegioNews .

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці. Їй інкримінують пособництво в ухиленні від призову під час мобілізації, одержання та надання неправомірної вигоди, а також незаконне збагачення.

За даними слідства, у вересні–жовтні 2025 року обвинувачена діяла у змові з цивільною особою та використовувала службове становище. За гроші вона забезпечувала внесення недостовірних відомостей до висновків військово-лікарської комісії, що дозволяло військовозобов’язаним ухилятися від призову під час мобілізації.

Правоохоронці задокументували одержання посадовицею 2 тисяч доларів США та 10 тисяч гривень за оформлення таких висновків.

Крім того, за даними слідства, вона передала 500 доларів США працівнику одного з ТЦК та СП Дніпропетровської області. За ці гроші він мав зняти з розшуку в системі "Оберіг" її знайомого.

Окремо правоохоронці встановили ознаки незаконного збагачення. За зверненням прокурора НАЗК провело моніторинг способу життя та перевірку походження активів обвинуваченої.

З’ясувалося, що вона набула активи загальною вартістю 13,7 млн гривень. При цьому законність походження 12,3 млн гривень із цієї суми, за даними прокуратури, підтвердити не вдалося.

Під час обшуку за місцем проживання посадовиці правоохоронці вилучили 307 тисяч доларів США, 6 тисяч євро та 113 тисяч гривень готівкою. Із них 300 тисяч доларів у встановленому законом порядку прокурори передали в управління АРМА.

За клопотанням прокурора суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн гривень застави. На її майно також наклали арешт.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП Київщини – лікарю-психіатру комунального медичного закладу за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою.