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Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
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20 серпня 2026, 19:58

Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн

20 серпня 2026, 19:58
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Фото: Київська обласна прокуратура
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На Київщині судитимуть власника двох земельних ділянок у Бучанському районі, який, за даними слідства, допустив систематичне завезення та накопичення побутових відходів

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Через забруднення земель навколишньому природному середовищу завдали збитків на понад 15 млн гривень.

Прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель, що спричинило тяжкі наслідки. Підозру йому повідомили у червні 2026 року.

За даними слідства, власник земель сільськогосподарського призначення у селі Михайлівка-Рубежівка протягом тривалого часу організував або допускав систематичне завезення побутових відходів. Ділянки, які призначалися для ведення особистого селянського господарства, фактично перетворилися на несанкціоноване сміттєзвалище.

Лабораторні дослідження підтвердили значне забруднення ґрунтів небезпечними речовинами. У зразках зафіксували перевищення допустимих концентрацій нафтопродуктів та інших забруднювачів, які можуть становити загрозу для довкілля, підземних вод і здоров’я людей.

За результатами експертних розрахунків, розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, перевищує 15 млн гривень.

Крім того, прокуратура в інтересах Ірпінської міської ради заявила до обвинуваченого цивільний позов про стягнення понад 15 млн гривень завданої шкоди.

За даними слідства, внаслідок забруднення земель їх фактично вивели із сільськогосподарського обігу. Також погіршився екологічний стан території та знизилася її господарська цінність.

Нагадаємо, що протягом 11 серпня рятувальники гасили пожежі на двох сміттєзвалищах у Хустському та Мукачівському районах.

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