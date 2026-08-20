Ціни АЗС штормить: як змінились цінники на бензин

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В Україні на тлі ріних факторів, зокрема - ситуації на Близькому Сході, регулярно змінюються ціни на пальне. Стало відомо, які зараз цінники на АЗС

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 20 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 83,71 гривні за літр (-0,01 гривні);

бензин А-95 – 80,15 гривні за літр (без змін);

бензин А-92 – 76,98 гривні за літр (+0,03 гривні);

дизпальне – 92,06 гривні за літр (-0,04 гривні);

автогаз – 43,74 гривні за літр (+0,06 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.