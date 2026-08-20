18:55  20 серпня
Став капеланом російських військових: на Закарпатті викрили колишнього священника
20:37  20 серпня
Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений
19:58  20 серпня
Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2026, 23:40

Ціни АЗС штормить: як змінились цінники на бензин

20 серпня 2026, 23:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні на тлі ріних факторів, зокрема - ситуації на Близькому Сході, регулярно змінюються ціни на пальне. Стало відомо, які зараз цінники на АЗС

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 20 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 83,71 гривні за літр (-0,01 гривні);
  • бензин А-95 – 80,15 гривні за літр (без змін);
  • бензин А-92 – 76,98 гривні за літр (+0,03 гривні);
  • дизпальне – 92,06 гривні за літр (-0,04 гривні);
  • автогаз – 43,74 гривні за літр (+0,06 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин АЗС ціна
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП
21 серпня 2026, 00:35
Мобілізували лише в червні: відомий український музикант загинув на фронті
20 серпня 2026, 23:55
Масштабне знеструмлення: у Сумах через аварію зупинилися тролейбуси та зникла вода
20 серпня 2026, 22:45
Зґвалтував і пограбував 17-річну: на Кіровоградщині суд відхилив апеляцію педофіла-рецидивіста
20 серпня 2026, 22:25
На Закарпатті керівника ТЦК відсторонили через пияцтво
20 серпня 2026, 21:55
Російські війська атакували Херсонщину: 17 людей поранені внаслідок ворожих ударів
20 серпня 2026, 21:48
На Полтавщині підліток на мотоциклі влетів у ЗАЗ
20 серпня 2026, 21:40
Житель Донеччини "зливав" росіянам українську ППО
20 серпня 2026, 21:20
Заробляла на довідках і знімала з "Оберегу": справу голови ВЛК скеровано до суду
20 серпня 2026, 21:06
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Всі блоги »