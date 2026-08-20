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20 серпня 2026, 21:48

Російські війська атакували Херсонщину: 17 людей поранені внаслідок ворожих ударів

20 серпня 2026, 21:48
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Фото: Суспільне Херсон
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Російська армія протягом 20 серпня атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про 17 поранених цивільних

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, від атак російських дронів у Херсоні та селі Високе травмувалися 17 людей. Серед постраждалих — дев’ять працівників комунального підприємства Херсона.

Також внаслідок російських атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин, поштове відділення, гаражі, пасажирський і легковий транспорт.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що упродовж 19 серпня російські військові атакували Херсонщину авіацією, ствольною та реактивною артилерією, а також дронами різних типів.

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