Три тонни загиблої риби: на Київщині сталася екологічна НС, водойми закрили для відвідувачів

Фото: Борщагівська сільська Рада

Борщагівській громаді Київської області обмежили доступ відвідувачів до водойм, де зафіксували забруднення та масову загибель риби

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews .

"Фіксуємо екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, на місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення. Наразі експерти встановлюють причини події.

"Одна з ймовірних версій - витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації”, - зауважив голова КОДА.

Крім того, він наголосив, що на час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група і комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Тримаю ситуацію на контролі”, - додав Ткаченко.

Пізніше Ткаченко додав, що комісії Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. Також організовано збір і подальшу утилізацію загиблої риби.

"Встановлено, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Відповідні роботи задокументувала поліція. Наразі їх припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано", - повідомив Ткаченко.

Він додав, що на місцях організовано підвезення питної води. Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА.

Остаточну причину загибелі риби встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень.

Нагадаємо, що у Летичеві на Хмельниччині через спеку зафіксували масовий мор риби у річці Вовк.