Співачка Анна Трінчер зізналась, для кого купила дорогу іномарку

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Співачка Анна Трінчер купила іномарку за десятки тисяч доларів. Виявилось, це був подарунок для близької людини

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зазначається, що артистка купила Volkswagen Touareg 2026 року випуску в стильному бежевому кольорі, вартість якої коливається від 65 до 91 тисячі доларів. Виявилось, що автівка була куплена не для неї, а для її мами.

"По-перше, це неелітна автівка, вона не вважається такою. По-друге, це був наш спільний подарунок мамі. Це людина, яка вартує всього, кожної моєї заробленої копійки, мого часу, мого кохання, моєї присутності. І все, що я роблю – це те, аби вона мною пишалася. Це те, що вона заслуговує мати щодня. І якщо у мене є така можливість її порадувати, то залюбки робитиму", - каже Анна Трінчер.

Нагадаємо, раніше співачка Анна Трінчер пояснювала, чому їй дуже складно побудувати стосунки.