Співак Іван Люленов зізнався, скільки грошей витрачає щомісяця

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Співак Іван Люленов зазначив, що в Україні популярність не завжди гарантує високі доходи. За його словами, велику частину прибутку доводиться вкладати в музику

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Згадав, як я їхав в автобусі з Кишинева до Києва, і мене буквально булили: "Вань, а ти що, на автобусі їдеш?". Типу ну да. Це було багато років тому, я вже був у "Лізі сміху", це вже була певна популярність. Мене в автобусі всі впізнавали, фоткалися, на митниці фоткалися. І мене тоді питали: "Ти ще на автобусі їздиш?". Це загалом відповідь на те, що така це робота. Так, тебе знають, впізнають, але по грошах", - каже артист.

Іван Люленов додав, що українським музикантам складно отримувати дохід від роялті. Адже порівняно з США чи країнами ЄС, для України ці виплати доволі скромні. При цьому щомісяця артисту доводиться вкладити тисячі доларів у свою творчість.

"Це точно більше ніж 2 000 доларів. У нас величезна команда, постійно кліпи, відео, фото або якісь концерти. Бувають концерти, які ти хочеш зробити спеціально гарними, крутими, і ти ще й вкладаєш у концерт, а не те щоб заробляєш. У середньому якщо казати про витрати — це точно більше за 2 000 доларів. Думаю, що 3–4 тисячі", - каже артист

Довідка. Іван Люленов - український співак, шоумен, гуморист молдавського походження. У 2018 році він брав участь у шоу "Ліга сміху". У 2021 році глядачі бачили його в проєкті "Танці з зірками". Після початку повномасштабної війни Люленов прийняв рішення залишитися в Україні.