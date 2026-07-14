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14 липня 2026, 22:58

Російський дрон атакував судно під прапором Маршаллових Островів на Одещині: є загиблі

14 липня 2026, 22:58
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Фото: Одеська ОВА
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Під час російської атаки на портову інфраструктуру Одеської області 14 липня, було уражене судно під прапором Маршаллових Островів, загинули дві людини

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під час атаки ворожий БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. На борту виникла пожежа. На жаль, внаслідок атаки загинуло двоє людей”, - повідомив Кіпер.

Він наголосив, що ворог й надалі свідомо завдає ударів по мирним людям та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Окрім того, 14 липня Росія атакувала два цивільні судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії, загинув капітан одного із них.

Нагадаємо, що впродовж 14 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини ствольною артилерію та дронами.

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