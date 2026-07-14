ЗАЕС знову опинилася в стані блекауту

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На Запорізькій атомній електростанції 14 липня стався блекаут - десятий від початку року, зовнішнє електроживлення вже відновили

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews .

"Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено", - йдется у повідомленні.

Як повідомили в Енергоатомі, це вже десятий блекаут від початку 2026 року – тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад чотири роки перебуває під російською окупацією.

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора", - заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на військову базу, розмістивши на її території техніку, склади озброєнь та пункти управління дронами-камікадзе.