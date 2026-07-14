21:50  14 липня
На Миколаївщині фанат "Новороссии" зливав росіянам дані про ЗСУ
21:05  14 липня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів 8 мільйонів
21:58  14 липня
Артилерія та дрони: ворог завдав серії ударів по житлових кварталах Херсона
UA | RU
UA | RU
14 липня 2026, 22:28

ЗАЕС знову опинилася в стані блекауту

14 липня 2026, 22:28
Читайте также на русском языке
Фото: EPA/UPG
Читайте также
на русском языке

На Запорізькій атомній електростанції 14 липня стався блекаут - десятий від початку року, зовнішнє електроживлення вже відновили

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews.

"Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено", - йдется у повідомленні.

Як повідомили в Енергоатомі, це вже десятий блекаут від початку 2026 року – тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад чотири роки перебуває під російською окупацією.

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора", - заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на військову базу, розмістивши на її території техніку, склади озброєнь та пункти управління дронами-камікадзе.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти ЗАЕС блекаут
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Російський дрон атакував судно під прапором Маршаллових Островів на Одещині: є загиблі
14 липня 2026, 22:58
Українка поскаржилась, що її доньку роздягнули просто в залі польського аеропорту
14 липня 2026, 22:55
Артилерія та дрони: ворог завдав серії ударів по житлових кварталах Херсона
14 липня 2026, 21:58
На Миколаївщині фанат "Новороссии" зливав росіянам дані про ЗСУ
14 липня 2026, 21:50
Вбив за кермом і втік: на Львівщині засудили водія, який забрав життя підлітка
14 липня 2026, 21:16
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів 8 мільйонів
14 липня 2026, 21:05
ДТП у Черкасах: поліція відкрила справу після зіткнення на вулиці Руставі
14 липня 2026, 20:46
На Київшині у військовій частині організували "продаж" бронювання за 9 тисяч доларів
14 липня 2026, 20:40
Смертельна суперечка за мотоцикл: в Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого
14 липня 2026, 20:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »