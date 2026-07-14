ЗАЕС знову опинилася в стані блекауту
На Запорізькій атомній електростанції 14 липня стався блекаут - десятий від початку року, зовнішнє електроживлення вже відновили
Про це повідомив НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews.
"Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено", - йдется у повідомленні.
Як повідомили в Енергоатомі, це вже десятий блекаут від початку 2026 року – тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад чотири роки перебуває під російською окупацією.
"Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора", - заявили в "Енергоатомі".
Нагадаємо, що Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на військову базу, розмістивши на її території техніку, склади озброєнь та пункти управління дронами-камікадзе.