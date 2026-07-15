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15 липня 2026, 01:35

Співака Володимира Дантеса купила фанатка за 15 тисяч

15 липня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Український співак Володимир Дантес влаштував аукціон. Фанатка купила його за 15 тисяч гривень

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У Запоріжжі Володимир Дантес провів благодійний аукціон. Він розіграв можливість поспілкуватись з ним після виступу. Найбільшу ставку зробила місцева підприємиця: вона запропонувала 15 тисяч гривень. Тому після виступу артиста вона пішла до його гримерки разом із сетрою.

У соцмережі вони поділились фото з зустрічі. Виявилось, що кошти з аукціону співак спрямує на благодійні цілі. При цьому до виступу він встиг зустрітись з військовими.

"Люблю тури ще й за те, що вони не тільки про концерти. Напередодні виступу в Запоріжжі заїхав до військовослужбовців 23 бригади НГУ "Хортиця". Трохи поспівали, трохи поспілкувалися. Дякую за можливість бути поруч", - сказав Володимир Дантес.

Нагадаємо, раніше український актор розповідав, що шанувальниця переписала на нього будинок. Гроші він спрямує на благодійність.

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