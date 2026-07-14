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Артилерія та дрони: ворог завдав серії ударів по житлових кварталах Херсона
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14 липня 2026, 21:58

Артилерія та дрони: ворог завдав серії ударів по житлових кварталах Херсона

14 липня 2026, 21:58
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Фото ілюстративне: ДСНС
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Впродовж 14 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини ствольною артилерію та дронами

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали 20 людей.

Це жителі Херсона, які отримали травми через артилерійські удари та атаки за допомогою дронів. Серед поранених є 17-річна дівчина.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, маршрутне таксі, приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вдень у центрі Херсона російські війська атакували дронами маршрутку і авто, є постраждалі.

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