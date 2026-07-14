На Миколаївщині фанат "Новороссии" зливав росіянам дані про ЗСУ

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У Миколаєві судили чоловіка за державну зраду. Виявилось, що він зливав росіянам дані про місця дислокації українських військовослужбовців

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні-квітні 2023 року чоловік спілкувався у Telegram із громадяниом РФ. Чоловік відправляв "співрозмовнику" дані про місця дислокації українських військовослужбовців у Миколаєві, обʼєкти критичної інфраструктури і підприємства, які ремонтують військову техніку. Зокрема, зрадник робив для росіян фото та відео.

Чоловіка затримали, коли він "працював" на місці можливого ракетного удару. Він знімав будівлі, в яких перебували військові. Крім того, на його телефоні знайшли портрети керівництва РФ, листівки "С днем победы". Зокрема, в нього вдома знайшли газету "Новороссия", петлицю золотого кольору із зображенням танку, а також дві коробки зпатронами і магазин від пістолета "Макарова".

Чоловік казав, що йому підкинули патрони, проте докази казали про зворотнє.

В результаті чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.