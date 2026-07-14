Українка поскаржилась, що її доньку роздягнули просто в залі польського аеропорту
Українка в соцмережі поскаржилась на інцидент у польському аеропорту. За її словами, там буквально принизили її доньку
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами, інцидент стався в аеропорту імені Шопена. За її словами, її доньку роздягнули майже в залі аеропорту.
"На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одежі бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а прямо в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки?", - пише обурена жінка.
Нагадаємо, у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту.
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