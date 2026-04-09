09 квітня 2026, 00:55

Відомий співак після реабілітації повернувся до війська

Фото з відкритих джерел
Співак-військовий Девід Аксельрод після травми повернувся до військової служби. Артист розповів, як це відбувалось

Про це артист розповів у інтерв'ю OBOZ.UA, передає RegioNews.

Український співак Девік Аксельрод на початку повномасштабної війни долучився до війська. Він був у складі територіальної оборони, активно працював у благодійному фонді, а згодом продовжив службу вже у складі Національна гвардія України.

"Якщо чесно, зараз просто не до цього. Пріоритети змінилися: мова не про кар’єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі — щоб ми вистояли і перемогли. З перших днів повномасштабної війни я фактично жив у цьому режимі 24/7: займався нашим благодійним фондом, був у ТРО, зараз служу в Нацгвардії. Пішов добровольцем — це було абсолютно свідоме рішення. Звісно, цей шлях не був простим", - каже артист.

Під час одного з виїздів співак отримав серйозну травму коліна. Через це йому довелось перенести кілька операцій і пройти тривалий період реабілітації. Проте зараз він уже повернувся до служби.

"На одному з виїздів отримав травму — далі операція, потім ще одна. Саме в той період завершився контракт із ТРО, і постало питання: що далі. Я фактично на рік випав із активної служби — операції, реабілітація, поступове повернення у форму. Але коли відновився — повернувся знову до служби — вже в Нацгвардію", - розповів співак.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

шоу-бизнес
"Я відчуваю ненависть": українська модель розповіла, як росіяни вбили її батька
08 квітня 2026, 01:35
Співачка Lida Lee зізналась, які побачення влаштовує для неї Даніель Салем
08 квітня 2026, 00:55
"Інколи позичаю у неї": ведучий Холостяка Решетник розповів, який у нього з дружиною сімейний бюджет
08 квітня 2026, 00:35
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
"Грати у завойовника і принцесу": Володимир Дантес розповів, як любить залицятися до дівчат
09 квітня 2026, 01:55
Ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, скільки грошей витратив на проживання родини на Балі
09 квітня 2026, 01:35
В Україні дорожчає оренда квартир: де буде найбільша ціна у квітні
08 квітня 2026, 23:55
В Україні змінили вигляд номерних знаків для деяких авто
08 квітня 2026, 22:09
Уряд і АЗС зараз працюють точно не для пересічних українців
08 квітня 2026, 21:50
У березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість російських БпЛА
08 квітня 2026, 21:26
На Волині судять депутата за розкрадання на майже чверть мільйона
08 квітня 2026, 21:15
Топ-чиновник часів Януковича купив київський недобуд Sky Towers за 560 мільйонів
08 квітня 2026, 20:59
Кожен третій українець не має власного житла
08 квітня 2026, 20:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »