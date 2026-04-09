Відомий співак після реабілітації повернувся до війська

Фото з відкритих джерел

Про це артист розповів у інтерв'ю OBOZ.UA, передає RegioNews.

Український співак Девік Аксельрод на початку повномасштабної війни долучився до війська. Він був у складі територіальної оборони, активно працював у благодійному фонді, а згодом продовжив службу вже у складі Національна гвардія України.

"Якщо чесно, зараз просто не до цього. Пріоритети змінилися: мова не про кар’єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі — щоб ми вистояли і перемогли. З перших днів повномасштабної війни я фактично жив у цьому режимі 24/7: займався нашим благодійним фондом, був у ТРО, зараз служу в Нацгвардії. Пішов добровольцем — це було абсолютно свідоме рішення. Звісно, цей шлях не був простим", - каже артист.

Під час одного з виїздів співак отримав серйозну травму коліна. Через це йому довелось перенести кілька операцій і пройти тривалий період реабілітації. Проте зараз він уже повернувся до служби.

"На одному з виїздів отримав травму — далі операція, потім ще одна. Саме в той період завершився контракт із ТРО, і постало питання: що далі. Я фактично на рік випав із активної служби — операції, реабілітація, поступове повернення у форму. Але коли відновився — повернувся знову до служби — вже в Нацгвардію", - розповів співак.

