Українська блогерка витратила на пологи чверть мільйона

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Українська блогерка Альона Чарінцева стала мамою. При цьому вона розповіла відверто про те, скільки їй коштували пологи

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Українська блогерка Альона Чарінцева свідомо відмовилась від класичного пологового будинку. Вона вирішила народжувати вдома. Проте це коштувало 4 тисячі євро (у гривнях приблизно 200 тисяч). Окремо довелося оплачувати додаткових медичних спеціалістів, зокрема, щоб викликати лікаря, довелося доплатити ще 20 тисяч гривень.

"Якби в нас було більш розвинено все, не було б таких коштів. Тому що за кордоном це надається державою. Якщо ти не в групі ризику, ти можеш обрати народжувати вдома. Від держави тобі надається акушерка", - каже інфлюенсерка.

На пологах, розповіла Альона Чарінцева, були присутні дві акушерки, неонатолог з реанімації і фотограф. Також поряд був чоловік.

Нагадаємо, раніше зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь народила дитину. Вона відверто розповіла, якими були пологи.