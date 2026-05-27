Ведуча Маша Єфросиніна зізналась, чому не працює не телебаченні

Ведуча Маша Єфросиніна раніше працювала на топових каналах України. Зараз вона працює лише на своєму блозі у YouTube

За словами Маші Єфросиніної, вона давно не веде проєкти на телебаченні та рідко отримує подібні пропозиції. Вона пояснила, що це пов'язано з її віком. Про це вона дізналась від знайомих, які пов'язані з телебаченням.

"Мене не беруть на телебачення сьогодні, бо я знаю з деяких джерел, що для деяких телеканалів я застара", - каже Єфросиніна.

Вона зазначила, що багато людей вважає, що в неї ідеальна кар'єра, але насправді це не так.

"Вам здається, дивлячись на мій перфектний інстаграм, що в таких жінок, як я, все зашибісь. Мій ютуб-канал не виріс за війну. За 4 роки до нього додалося кілька тисяч (підписників — ред.)", - говорить ведуча.

Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що основний її прибуток під час війни – це рекламні інтеграції та публічні виступи. Зокрема, люди купують квитки на її форуми та конгреси, а за кордоном її також запрошують виступати перед аудиторією українських жінок.