Акторка Олена Кравець пережила два викидні

Відома українська акторка Олена Кравець вперше відверто розповіла про свій найтяжчий період. Це сталось перед тим, як вона народила близнюків

Про це повідомляє "Люкс.ФМ".

Коли старшій доньці Маші виповнилося десять років, подружжя дуже захотіло поповнення. Проте, на жаль, розповіла Олена Кравець, стався викидень. Це сталось, коли був восьмий тиждень вагітності.

Після цього акторка не дозволяла собі спинитись і прожити цю втрату. Вона одразу продовжила будувати кар'єру. Через півроку вона знову завагітніла і тді повністю звільнила свій графік. Вона намагалась зберігати абсолютний спокій і працювати без надриву.

Проте, на жаль, історія повторилась на тому ж терміні. Олена Кравець зізнається, що горе вдарило по ній з подвійною силою.

"І коли вже я завагітніла двійнею, то Сережа сказав, що "Ну, ти бачиш, ті двоє повернулись". Ну і ми так і вирішили, що ці дві душі повернулися. І коли народилися двійнята, просто все перевернулося з них на голову", - зізнається акторка.

