16 квітня 2026, 00:35

Працювала безкоштовно, щоб закрити борги: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витратила на Євробачення

16 квітня 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
Злата Огнєвіч мала досвід на Євробаченні. Артистка здобула для України третє місце в 2013 році. Тепер вона зізналась, скільки їй це коштувало

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Злати Огнєвіч, на Євробачення, коли вона виступала там, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Артистка зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.

При цьому співачка каже, що в часи, коли вона починала кар'єру, вона не була обізнана у багатьох шоубізнесових питаннях.

"Коли я представляла Україну на "Євробаченні", був інший шоубізнес, інші ролі між продюсером і артистом. Те, що сучасні артисти зараз знають про монетизацію, діджитал все, що стосується артиста, ми тоді практично нічого з цього не знали", - каже Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.

