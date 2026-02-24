21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
20:11  23 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
16:19  23 лютого
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
24 лютого 2026, 01:30

Гуморист Юрій Ткач та його дружина зізнались, що стало причиною тріщини в шлюбі

24 лютого 2026, 01:30
Фото з відкритих джерел
Гуморист Юрій Ткач та його дружина Вікторія разом уже 12 років. Пара зізналась, через що їхні стосунки були в "зоні ризику"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Вікторія розповіла, що тривалий час у шлюбі накопичувались непорозуміння, через що потім з'являлась напруга. Юрій любить контролювати, а вона не любить, коли її обмежують. Згодом пара усвідомила, що їм потрібно дати простір один одному.

"Буває, люди не згодні з цим, тому залишаються, "доїдають" одне одного і врешті просто розходяться. Хоча могли б дати цей простір, щоб зрозуміти, чи потрібно їм це взагалі. Нам потрібен був час, зробити відстань одне від одного, зрозуміти, що серед цього є кохання", - каже дружина гумориста.

Саме Вікторія зробила перший крок: вона звернулась до спеціаліста, а потім і Юрій долучився до терапії.

"11 років у нас було наче все добре, а потім виявилося, що це такий треш. Мені довелося йти до психотерапевта, щоб розібратися, у чому була проблема і на що саме Віка ображалась. Я почав працювати над собою, розслабився, усвідомив, почав займатися собою і полюбив себе. І Віка теж", - зізнається Ткач.

Довідка. Юрій Ткач — український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" та "Танці з зірками". Багатьом глядачам він знайомий за проєктом "Одного разу під Полтавою".

З дружиною Вікторією він одружився у 2014 році. Минулого року вони відзначали 10 річницю. У 2016 році в них народилась донька Ліза.

шоу-бизнес
