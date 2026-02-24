Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чи робила пластику

Фото з відкритих джерел

Відома українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла, як вона підтримує свою красу. Артистка зізналась, чи був у неї досвід пластичної хірургії

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Прихильники поцікавились у артистки, чи робила вона блефаропластику. Це популярна пластична операція з корекції форми повік, що полягає у видаленні надлишків шкіри та жирової тканини.

Злата Огнєвіч зізналась, що не робила пластичних операцій. Проте вона відверто сказала, що колись вона, ймовірно, це зробить.

"Нічого з цього не робила, але колись планую і поділюсь досвідом. Це колись буде, думаю, років через 10. Я просто відвідую косметолога та роблю планові процедури", - каже співачка.

Довідка. У 2021 році Злата Огнєвіч стала героїнею шоу "Холостячка" на СТБ. У фіналі її обранцем став підприємець Андрій Задворний. Проте згодом з'ясувалось, що стосунки в них не склались. Після цього співачка відкрито не розповідала про своє особисте життя.