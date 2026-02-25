21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
25 февраля 2026, 01:30

"Есть определенные чувства": фронтмен "Второй реки" Харчишин признался о новой любимой

25 февраля 2026, 01:30
Валерий Харчишин подтвердил, что сейчас он влюблен. По его словам, эта женщина спасла его от токсических отношений

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Музыкант рассказал, что его вдохновением сейчас есть любовь. Это и любимая женщина и его дети. По его словам, у него были созависимые отношения, но сейчас он уже оттолкнулся от дна.

При этом о новой возлюбленной Валерий Харчишин совершенно откровенно не говорит. По его словам, это друг.

"Начнем с того, что это друг. Подруга, к которой есть определенные чувства", – говорит артист.

Напомним, ранее фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин подтвердил, что у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. При этом он отметил, что эти отношения уже завершены и они не хотели делать это публичным.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
