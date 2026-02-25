"Есть определенные чувства": фронтмен "Второй реки" Харчишин признался о новой любимой

Валерий Харчишин подтвердил, что сейчас он влюблен. По его словам, эта женщина спасла его от токсических отношений

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Музыкант рассказал, что его вдохновением сейчас есть любовь. Это и любимая женщина и его дети. По его словам, у него были созависимые отношения, но сейчас он уже оттолкнулся от дна.

При этом о новой возлюбленной Валерий Харчишин совершенно откровенно не говорит. По его словам, это друг.

"Начнем с того, что это друг. Подруга, к которой есть определенные чувства", – говорит артист.

Напомним, ранее фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин подтвердил, что у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. При этом он отметил, что эти отношения уже завершены и они не хотели делать это публичным.