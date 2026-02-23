"І лунає другий вибух": зірка "Спіймати Кайдаша" опинився поруч із терактом у Львові - що згадує актор

Фото з відкритих джерел

Відомий український актор Григорій Бакланов став свідком теракту у Львові. Виявилось, що він знаходився лише за кілька десятків метрів від місця вибухів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами актора, трагедія сталась майже під вікнами готелю, де він знаходився.

"Цієї ночі у Львові – метрах в 50 від готелю... Бачиш, як на місце біжить поліція і лунає другий вибух", - каже Григорій Бакланов.

Він додав, що минулого місяця вже був свідком плдібного злочину. Тоді схожий теракт стався у нього під будинком.

"Схожий теракт стався місяць назад у мене під будинком. Два вибухи – другий одразу на прибуття служб", - каже актор.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.