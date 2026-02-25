Дочь бизнесмена Гарика Корогодского призналась, чем занимается в армии и сколько зарабатывает

Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сейчас Елизавета занимается патрулированием воздушного пространства, а также сбитием российских дронов. По словам дочери бизнесмена, она чувствовала, что делает для победы недостаточно, поэтому решила служить в ВСУ.

"Это для меня такая, очень тонкая тема. Мне сложно говорить. Первая причина, почему я решила идти… У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли я право так жить и что я делаю для этого. Второй момент я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно уйти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло", – говорит Елизавета.

Что касается зарплаты, то она ничего не зарабатывает службой. По ее словам, она и ее собратья самостоятельно покупают бензин для пикапа, на котором и осуществляется патрулирование. Итак, девушка зарабатывает только на социальных сетях.

Справка. Гарик Корогодский (Григорий Корогодский) – украинский бизнесмен, блоггер, меценат. Основатель благотворительного фонда "Жизнелюб". Совладелец фитнес-центра "Аквариум" и владелец ТРЦ "Dream Town". Ранее он сам рассказал, что его дочь присоединилась к ВСУ. Он отметил, что очень ею гордится.