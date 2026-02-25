21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 00:30

Дочь бизнесмена Гарика Корогодского призналась, чем занимается в армии и сколько зарабатывает

25 февраля 2026, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Дочь бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к ВСУ. Теперь Елизавета рассказала больше о своей службе

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сейчас Елизавета занимается патрулированием воздушного пространства, а также сбитием российских дронов. По словам дочери бизнесмена, она чувствовала, что делает для победы недостаточно, поэтому решила служить в ВСУ.

"Это для меня такая, очень тонкая тема. Мне сложно говорить. Первая причина, почему я решила идти… У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли я право так жить и что я делаю для этого. Второй момент я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно уйти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло", – говорит Елизавета.

Что касается зарплаты, то она ничего не зарабатывает службой. По ее словам, она и ее собратья самостоятельно покупают бензин для пикапа, на котором и осуществляется патрулирование. Итак, девушка зарабатывает только на социальных сетях.

Справка. Гарик Корогодский (Григорий Корогодский) – украинский бизнесмен, блоггер, меценат. Основатель благотворительного фонда "Жизнелюб". Совладелец фитнес-центра "Аквариум" и владелец ТРЦ "Dream Town". Ранее он сам рассказал, что его дочь присоединилась к ВСУ. Он отметил, что очень ею гордится.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Юморист Юрий Ткач и его жена признались, что стало причиной трещины в браке
24 февраля 2026, 01:30
Певица Злата Огневич призналась, делала ли пластику
24 февраля 2026, 00:30
"И раздается второй взрыв": звезда "Поймать Кайдаша" оказался рядом с терактом во Львове – что вспоминает актер
23 февраля 2026, 23:30
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
"Есть определенные чувства": фронтмен "Второй реки" Харчишин признался о новой любимой
25 февраля 2026, 01:30
"Будет двое детей": певец Виталий Козловский признался о планах на семью
25 февраля 2026, 00:55
В Украине в этом году значительно упадет производство молока: почему это произойдет
24 февраля 2026, 23:55
Что будет с ценами на яйца в Украине в 2026 году
24 февраля 2026, 23:35
В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК
24 февраля 2026, 23:14
Завод из Львовщины фигурирует по делу о хищении на закупках для ВСУ
24 февраля 2026, 22:51
В Тернополе разоблачили масштабную нарколабораторию, где делали пирожные
24 февраля 2026, 22:45
На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"
24 февраля 2026, 22:15
Россияне ударили более 2 тысяч раз по Пологовщине на Запорожье
24 февраля 2026, 21:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »