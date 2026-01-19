20:22  19 січня
19 січня 2026, 21:35

Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина

19 січня 2026, 21:35
Ілюстративне фото
Луцький міськрайонний суд Волинської області судили військовослужбовця за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Стало відомо, як сталась трагедія

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось 1 травня 2004 року, коли чоловік розпивав алкогольні напої зі своєю співмешканкою (матір'ю дитини). Обвинувачений необережно поставився до наслідків того, малолітній син випив невідому рідину, до складу якої входив етиловий спирт.

Чоловік мав реальну можливість своєчасно звернутись до медиків, але він це не зробив. Також він не вжив заходів для обмеження доступу дитини до алкогольних напоїв та не вжив заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я дитини. Внаслідок цього його малолітній син того ж вечора помер у кареті швидкої допомоги.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала загальна інтоксикація організму внаслідок гострого отруєння етиловим алкоголем (концентрація етилового спирту в крові – 0,22 %, у шлунку – 0,06 %).

На суді чоловік визнав провину та розкаявся. Йому призначили покарання у виді обмеження волі строком два роки.

Нагадаємо, раніше в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір. Слідство встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якби акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.

