Ціни на овочі в Україні змінились: що подорожчало, а що подешевшало

В Україні за останній тиждень змінились ціни на овочі. Стало відомо, які популярні товари стали дорожчими

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За тиждень білокачанна капуста подорожчала з 8-10 до 9-10 гривень за кілограм. При цьому зріс попит на картоплю, що призвело до подорожчання до 12-14 гривень за кілограм.

Цибуля впала в ціні з 7-9 до 5-7 гривень за кілограм. Тепличні помідори за тиждень подорожчали з 80-10 до 90-100 гривень за кілограм. Крім того, огірки подорожчали до 130-180 гривень за кілограм.

При цьому кілограм цвітної капусти подорожчав з 35-45 до 50-60 гривень. Водночас редис тепер зріс у ціні з 70-80 до 85-95 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.