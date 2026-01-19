20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 23:35

Ціни на овочі в Україні змінились: що подорожчало, а що подешевшало

19 січня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні за останній тиждень змінились ціни на овочі. Стало відомо, які популярні товари стали дорожчими

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За тиждень білокачанна капуста подорожчала з 8-10 до 9-10 гривень за кілограм. При цьому зріс попит на картоплю, що призвело до подорожчання до 12-14 гривень за кілограм.

Цибуля впала в ціні з 7-9 до 5-7 гривень за кілограм. Тепличні помідори за тиждень подорожчали з 80-10 до 90-100 гривень за кілограм. Крім того, огірки подорожчали до 130-180 гривень за кілограм.

При цьому кілограм цвітної капусти подорожчав з 35-45 до 50-60 гривень. Водночас редис тепер зріс у ціні з 70-80 до 85-95 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
В Україні дорожчають яблука: якими будуть ціни
08 січня 2026, 23:55
Хліб в Україні буде дорожчати: експерти розповіли, що буде з цінами в 2026 році
08 січня 2026, 19:00
Буде подорожчання: як зміняться ціни на каву в 2026 році
07 січня 2026, 18:30
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
"Я маю припущення, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на "злиті" інтим-відео колишньої дружини
20 січня 2026, 02:35
Гумористка Яна Глущенко зізналась, чи готова вона до нового роману після розлучення
20 січня 2026, 01:35
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 00:55
В Україні дорожчає популярний овоч з борщового набору: які тепер ціни
20 січня 2026, 00:35
В Україні подорожчали фрукти: як змінились ціни за останній тиждень
19 січня 2026, 23:55
Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт
19 січня 2026, 22:49
У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки
19 січня 2026, 22:35
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »