В Україні подорожчали фрукти: як змінились ціни за останній тиждень

В Україні за останній тиждень змінились ціни на фрукти. Стало відомо, що подорожчало після новорічних свят

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За останній тиждень в Україні подорожчала груша з 25-55 до 30-55 гривень за кілограм. Виноград зріс у ціні з 70 – 130 до 80 – 170 гривень за кілограм. При цьому апельсин і мандарин стали дешевше.

Лимон за цей час став дорожчим: ціна зросла з 95 – 110 до 110 – 120 гривень за кілограм. Хурма та гранат також подорожчали.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.