20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
20 січня 2026, 00:35

В Україні дорожчає популярний овоч з борщового набору: які тепер ціни

20 січня 2026, 00:35
Ілюстративне фото
В Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. В середньому ціна зросла на 19%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Українські виробники повідомляють про скорочення запасів столового буряка. При цьому попит з боку гуртових компаній зростає. В результаті лише за останній тиждень ціна за кілограм зросла на 19%: до 5-10 гривень.

При цьому якщо порівнювати з цінами минулого року, буряк зараз коштує на 49% менше, аніж тоді. Водночас експерти вважають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер. На їхню думку, подальше подорожчання може стимулювати фермерів активізувати продажі коренеплодів зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції та, як наслідок, до зниження цін у цьому сегменті.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

ціни овочі
