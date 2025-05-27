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27 травня 2025, 22:55

Ласкаво просимо до Гоґвартсу: у HBO показали, хто буде новими Гаррі, Роном та Герміоною

27 травня 2025, 22:55
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Ілюстративне фото
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Американський канал HBO вперше показав акторів, які зіграють головні ролі в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. У мережі з'явилось перше фото нових Гаррі, Рона та Герміони

Про це повідомив канал HBO, передає RegioNews.

Канал HBO офіційно затвердив акторів на роль юних Гаррі, Рона і Герміони для майбутнього серіалу про Британську школу магії. Роль Гаррі отримав Домінік Маклафлін, Герміону зіграє Арабелла Стентон, а Аластер Стаут стане Роном Візлі.

Також канал поділився першим спільним фото "золотої трійці".

Довідка. Новий серіал про Гаррі Поттера анонсували ще у 2023 році. HBO готує щонайменше сім сезонів, щоб це була детальна екранізація книг Джоан Роулінг. Сама авторка буде виконавчим продюсером шоу.

Офіційна дата виходу серіалу ще невідома. Проте гендиректор Warner Bros. Discovery казав про те, що планується запуск на 2026 рік.

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