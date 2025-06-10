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10 червня 2025, 04:35

HBO представив акторський каст на новий серіал про Гаррі Поттера

10 червня 2025, 04:35
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Фото: YouTube
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Американський канал HBO представив акторський склад на новий серіал про Гаррі Поттера. Тепер відомо, хто зіграє Дурслів, маму сімейства Візлі та інших

Про це повідомляє HBO, передає RegioNews.

Канал HBO офіційно затвердив акторів на дев'ять другорядних ролей в новому серіалі про Гаррі Поттера. Роль Драко Мелфоя дісталась юному актору Локсу Пратту. Люціуса Мелфоя зіграє відомий британський актор і музикант Джонні Флінн.

Кетрін Паркінсон зіграє маму Рона Моллі Візлі. Тітку Гаррі Петунію зіграє Бел Паулі, а її чоловіка Вернона зіграє Даніель Рігбі.

На роль міністра магії Корнеліуса Фаджа затвердили Берті Карвела. Юних студентів Ґріфіндора зіграють Лео Ерлі, Алессія Леоні та Сієнна Муса.

Нагадаємо, раніше HBO офіційно затвердив акторів на ролі юних Гаррі, Рона і Герміони. Роль Гаррі отримав Домінік Маклафлін, Герміону зіграє Арабелла Стентон, а Аластер Стаут стане Роном Візлі. Новий серіал про Гаррі Поттера очікується вже 2026 року.

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