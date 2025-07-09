Реклама

Німеччина відома своїм високим рівнем медицини, і урологія не є винятком

Німецькі клініки пропонують передові методи діагностичного обстеження та комплексного лікування багатьох урологічних захворювань – від раку простати (для цього є кваліфікований онколог у Німеччині) до сечокам’яної хвороби та порушень сечовипускання.

Список урологічних клінік у Німеччині: рейтинг і особливості

Університетська клініка м. Фрайбурга

Це найкраща урологічна клініка, входить до топу та щорічно приймає багато пацієнтів з усього світу. Пропонує широкий спектр сучасних методів лікування урологічних захворювань.

Активно використовує робот Da Vinci для виконання складних операцій при раку простати, нирок і сечового міхура, що забезпечує меншу травматичність і швидке відновлення пацієнтів. Тут працює висококваліфікований німецький уролог та інші вузькі спеціалісти.

Урологічна клініка при Університетській лікарні Шаріте (Берлін)

Провідний центр у Німеччині з лікування урологічних захворювань. Особлива увага приділяється мінімально інвазивним методам: лапароскопічній і роботизованій хірургії (із застосуванням системи Da Vinci). Тут виконують складні операції з видалення пухлин, реконструкції сечовивідних шляхів і трансплантації нирок.

Урологічна клініка при Університетській клініці Гайдельберга

Є одним із провідних європейських центрів з лікування урологічних захворювань, особливо в галузі онкології. Вони спеціалізуються на лікуванні раку простати, нирок, сечового міхура та яєчок, пропонуючи повний спектр хірургічних, хіміотерапевтичних і променевих методів. Також проводяться дослідження нових терапевтичних підходів.

Урологічна клініка при Університетській клініці Мюнхена

Урологічне відділення – одне з найбільших і найпродуктивніших у Німеччині. Воно пропонує комплексне лікування всіх урологічних захворювань, зокрема аденоми простати, сечокам’яної хвороби, інфекцій сечовивідних шляхів і сексуальних дисфункцій.

Урологічна клініка при Університетській клініці Гамбург-Еппендорф

Це визнаний центр, особливо в галузі мініінвазивної та роботизованої хірургії для лікування раку простати, нирок і сечового міхура. Клініка також активно займається лікуванням доброякісної гіперплазії простати, нейроурологією та дитячою урологією.

Урологічна клініка при Університетській клініці Франкфурта

Пропонує великий спектр урологічних послуг для дорослих і дітей. Вони особливо відомі своїм досвідом у лікуванні складних урологічних патологій у дітей, а також в області урологічної онкології, включно з використанням роботизованої хірургії та інноваційних методів лікування метастатичних захворювань.

Урологічна клініка при Університетській клініці Дюссельдорфа

Відома комплексним підходом до лікування урологічних захворювань, з особливим акцентом на функціональну урологію, нейроурологію та лікування раку простати. Вони також активно проводять реконструктивну хірургію та лікування сечокам’яної хвороби із застосуванням мініінвазивних методів.

Урологічна клініка при Університетській клініці Кельна

Є великим і високоспеціалізованим центром. Окрім широкої практики в загальній урології та онкоурології, це провідний центр з трансплантації нирок у Німеччині, пропонуючи комплексну допомогу до, під час і після трансплантації.

Урологічна клініка при Університетській клініці Ессена

Відома комплексним підходом до лікування урологічних злоякісних новоутворень, особливо раку простати, нирок, сечового міхура. Будучи частиною великого онкологічного центру, пропонує міждисциплінарний підхід, поєднуючи зусилля урологів, онкологів, радіологів та інших спеціалістів.

Урологічна клініка при Університетській клініці Тюбінгена

Відома своїм досвідом у використанні передових лазерних технологій для лікування різних урологічних станів, включно з доброякісною гіперплазією простати та сечокам’яною хворобою. Пропонує повний спектр послуг з онкоурології, реконструктивної урології та андрології.