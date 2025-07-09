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Немецкие клиники предлагают передовые методы диагностического обследования и комплексного лечения многих урологических заболеваний, от рака простаты (для этого есть квалифицированный онколог в Германии) до мочекаменной болезни и нарушений мочеиспускания.

Список урологических клиник в Германии: рейтинг и особенности

Университетская клиника г. Фрайбурга

Это лучшая урологическая клиника, входит в топ и ежегодно принимает много пациентов со всего мира. Предлагает широкий спектр современных методов лечения урологических заболеваний.

Активно использует робот Da Vinci для выполнения сложных операций при раке простаты, почек и мочевого пузыря, что обеспечивает меньшую травматичность и быстрое восстановление пациентов. Здесь работает высококвалифицированный немецкий уролог и другие узкие специалисты.

Урологическая клиника при университетской больнице Шарите (Берлин)

Ведущий центр в Германии по лечению урологических заболеваний. Особое внимание уделяется минимально инвазивным методам: лапароскопическая и роботизированная хирургия (с использованием системы Da Vinci). Здесь проводят сложные операции по удалению опухолей, реконструкции мочевыводящих путей и трансплантации почек.

Урологическая клиника при Университетской клинике Гейдельберга

Является одним из ведущих европейских центров по лечению урологических заболеваний, особенно в области онкологии. Они специализируются на лечении рака простаты, почек, мочевого пузыря и яичек, предлагая полный спектр хирургических, химиотерапевтических и лучевых методов лечения. Также проводятся исследования новых терапевтических подходов.

Урологическая клиника при Университетской клинике Мюнхена

Урологическое отделение – одно из самых крупных и продуктивных в Германии. Оно предлагает комплексное лечение всех урологических заболеваний, включая лечение аденомы простаты, мочекаменной болезни, инфекций мочевыводящих путей и сексуальных дисфункций.

Урологическая клиника при Университетской клинике Гамбург-Эппендорф

Это признанный центр, особенно в области миниинвазивной и роботизированной хирургии для лечения рака простаты, почек и мочевого пузыря. Клиника также активно занимается лечением доброкачественной гиперплазии простаты, нейроурологией и детской урологией.

Урологическая клиника при Университетской клинике Франкфурта

Предлагает обширный спектр урологических услуг для взрослых и детей. Они особенно известны своим опытом в лечении сложных урологических патологий у детей, а также в области урологической онкологии, включая использование роботизированной хирургии и инновационных методов лечения метастатических заболеваний.

Урологическая клиника при Университетской клинике Дюссельдорфа

Известна комплексным подходом к лечению урологических заболеваний, с особым акцентом на функциональную урологию, нейроурологию и лечение рака простаты. Они также активно занимаются реконструктивной хирургией и лечением мочекаменной болезни с использованием миниинвазивных методов.

Урологическая клиника при Университетской клинике Кельна

Является крупным и высокоспециализированным центром. Кроме обширной практики в общей урологии и онкоурологии, это и ведущий центр по трансплантации почек в Германии, предлагая комплексную помощь до, во время и после трансплантации.

Урологическая клиника при Университетской клинике Эссена

Известна комплексным подходом к лечению урологических злокачественных новообразований, особенно рака простаты, почек, мочевого пузыря. Будучи частью крупного онкологического центра, предлагает междисциплинарный подход, объединяя усилия урологов, онкологов, радиологов и других специалистов.

Урологическая клиника при Университетской клинике Тюбингена

Известна своим опытом в использовании передовых лазерных технологий для лечения различных урологических состояний, включая доброкачественную гиперплазию простаты и мочекаменную болезнь. Предлагает полный спектр услуг по онкоурологии, реконструктивной урологии и андрологии.