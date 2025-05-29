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У Японії глядачі фестивалю документального кіно побачать стрічку про українських письменників. Це фільм про митців "Розстріляного Відродження"

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, передає RegioNews.

У місті Кобе (Японія) в рамках місяця українського документального кіно покажуть фільм Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Слід зазначити, що прем'єра стрічки відбулась у 2021 році в Польщі. Це відбулось під час міжнародної конкурсної програми.

Стрічка розповідає про українських письменників часів "Розстріляного Відродження".

Це історія про те, як радянська влада під виглядом комфортного проживання в будинку "Слово" в Харкові непомітно змушувала митців підкоритися СРСР. Фільм показує глядачу історії репресій.

Нагадаємо, раніше в Австрії показали фільм про військових журналістів, які працювали на фронті в Україні. Над стрічкою працювали чеський продюсер Вацлав Флегль та документалістка з Дніпра Наталія Хазан.