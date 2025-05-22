Manupackaging — ваш надійний партнер у сфері пакування та обладнання

Прес-реліз

Упаковка — це не просто завершальний етап виробництва. Це візитівка бренду, захист товару, інструмент оптимізації витрат і логістики

У світі, де кожна деталь має значення, успіх вашого бізнесу часто починається саме з того, як ви пакуєте продукцію. Саме тому вибір партнера у сфері пакування — це важливе стратегічне рішення. Manupackaging — міжнародна компанія з європейським досвідом та глибоким розумінням потреб українського бізнесу — готова стати надійною опорою у цій сфері.

Манупакеджинг — це понад 85 років досвіду, п’ять заводів по всьому світу, інноваційні пакувальні рішення, обладнання світового рівня, а головне — локальна присутність в Україні з глибоким розумінням потреб саме вітчизняного виробника. Компанія пропонує високотехнологічне пакувальне обладнання, екологічні матеріали, сервіс міжнародного рівня та реальні кейси, що доводять: правильне пакування може збільшити ефективність виробництва, знизити витрати та підкреслити якість продукту.

Співпраця з Manupackaging — це не просто постачання. Це партнерство, що базується на довірі, аналітиці, індивідуальних рішеннях і досвіді, якого не знайти в масовому ринку. Це — коли ваші потреби стають частиною європейських стандартів.

Manupackaging: міжнародний бренд з українським серцем

Заснована понад 85 років тому, компанія є лідером у виробництві пакувальних матеріалів та обладнання в Європі. З п'ятьма заводами в Німеччині, Бразилії та Аргентині, компанія обслуговує клієнтів по всьому світу. В Україні бренд успішно працює вже понад 23 роки, надаючи високоякісні продукти та послуги для понад 200 компаній. Це свідчить про глибоке розуміння потреб українського ринку та здатність адаптуватися до його специфіки.

Пакувальні матеріали: якість, перевірена часом

Manupackaging пропонує широкий асортимент пакувальних матеріалів, включаючи стретч-плівку, стретч-худ плівку, термозбіжну поліолефінову плівку (ПОФ), палетну сітку, пакувальний скотч та поліестерну пакувальну стрічку (ПЕТ). Ці матеріали характеризуються високою міцністю, еластичністю та екологічністю, що забезпечує надійний захист продукції під час транспортування та зберігання. Крім того, всі матеріали підлягають 100% переробленню, що відповідає сучасним вимогам сталого розвитку.

Пакувальне обладнання: інновації для вашого бізнесу

Асортимент пакувального обладнання від Manupackaging включає палетопакувальники, заклеювачі коробів, формувальники коробів, термозбіжні машини, обандеролювачі, орбітальні пакувальні машини, стрепінг-обладнання, інвертори палет, аплікатори ручок, пакувальні машини Flow Pack, стретч-худ обладнання, автоматичні пакувальники wrap around, автоматичні системи укладання/запаювання пакетів та конвеєри. Ці рішення дозволяють автоматизувати пакувальні процеси, підвищити продуктивність та знизити витрати на пакування до 45%.

Сервісний центр: підтримка на кожному етапі

Manupackaging забезпечує повний спектр сервісних послуг, включаючи передпродажну перевірку якості, пуско-налагоджувальні роботи, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування, а також постачання оригінальних запчастин. Завдяки мобільній сервісній службі, фахівці компанії оперативно реагують на звернення клієнтів по всій Україні, забезпечуючи безперебійну роботу обладнання.

Переваги співпраці з Manupackaging для українських виробництв

Міжнародний досвід: поєднання глобальних стандартів якості з локальним розумінням ринку.

Індивідуальний підхід: розробка рішень, адаптованих до специфіки кожного клієнта.

Економічна ефективність: зниження витрат на пакування та підвищення продуктивності.

Екологічність: використання матеріалів, що підлягають переробленню, сприяє зменшенню впливу на навколишнє середовище.

Професійна підтримка: комплексне сервісне обслуговування та навчання персоналу.

Співпраця з Манупакеджинг відкриває нові можливості для українських виробництв, дозволяючи впроваджувати сучасні пакувальні рішення, підвищувати ефективність та відповідати вимогам сталого розвитку. Завдяки поєднанню міжнародного досвіду та локальної експертизи, бренд є надійним партнером для бізнесу, що прагне до інновацій та якості.

Для отримання додаткової інформації та консультацій звертайтеся за телефоном 0 800 33 04 07 або електронною поштою info@manupackaging.ua.