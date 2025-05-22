Manupackaging — ваш надежный партнер в области упаковки и оборудования

Пресс-релиз

Упаковка – это не просто завершающий этап производства. Это визитка бренда, защита продукта, инструмент оптимизации издержек и логистики

В мире, где каждая деталь имеет значение, успех вашего бизнеса часто начинается именно с того, как вы упаковываете продукцию. Именно поэтому выбор партнера в сфере упаковки – это важное стратегическое решение. Manupackaging – международная компания с европейским опытом и глубоким пониманием потребностей украинского бизнеса – готова стать надежной опорой в этой сфере.

Манупакеджинг — это более 85 лет опыта, пять заводов по всему миру, инновационные упаковочные решения, оборудование мирового уровня, а главное — локальное присутствие в Украине с глубоким пониманием потребностей именно отечественного производителя. Компания предлагает высокотехнологичное упаковочное оборудование, экологические материалы, сервис международного уровня и доказывающие реальные кейсы: правильная упаковка может увеличить эффективность производства, снизить затраты и подчеркнуть качество продукта.

Сотрудничество с Manupackaging – это не просто поставки. Это партнерство, базирующееся на доверии, аналитике, индивидуальных решениях и опыте, которого не найти в массовом рынке. Это когда ваши потребности становятся частью европейских стандартов.

Manupackaging: международный бренд с украинским сердцем

Основанная более 85 лет назад, компания является лидером в производстве упаковочных материалов и оборудования в Европе. С пятью заводами в Германии, Бразилии и Аргентине, компания обслуживает клиентов по всему миру. В Украине бренд успешно работает уже более 23 лет, предоставляя высококачественные продукты и услуги для более чем 200 компаний. Это свидетельствует о глубоком понимании потребностей украинского рынка и способности адаптироваться к его специфике.

Упаковочные материалы: качество, проверенное временем

Manupackaging предлагает широкий ассортимент упаковочных материалов, включая стретч-пленку, стретч-худ пленку, термоусадочную полиолефиновую пленку (ПОФ), паллетную сетку, упаковочный скотч и полиэстерную упаковочную ленту (ПЭТ). Эти материалы характеризуются высокой прочностью, эластичностью и экологичностью, что обеспечивает надежную защиту продукции при транспортировке и хранении. Кроме того, все материалы подлежат 100% переработке, что отвечает современным требованиям устойчивого развития.

Упаковочное оборудование: инновации для вашего бизнеса

Ассортимент упаковочного оборудования от Manupackaging включает паллетоупаковщики, заклейщики коробов, формовщики коробов, термоусадочные машины, обондероливщики, орбитальные упаковочные машины, стреппинг-оборудование, инверторы паллет, аппликаторы ручек, упаковочные машины Flow Pack, стретч-х укладка/запайка пакетов и конвейеры. Эти решения позволяют автоматизировать упаковочные процессы, повысить производительность и снизить расходы на упаковку до 45%.

Сервисный центр: поддержка на каждом этапе

Manupackaging обеспечивает полный спектр сервисных услуг, включая предпродажную проверку качества, пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также поставки оригинальных запчастей. Благодаря мобильной сервисной службе специалисты компании оперативно реагируют на обращение клиентов по всей Украине, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.

Преимущества сотрудничества с Manupackaging для украинских производств

Международный опыт: сочетание глобальных стандартов качества с локальным пониманием рынка.

Индивидуальный подход: разработка решений, адаптированных к специфике каждого клиента.

Экономическая эффективность: снижение затрат на упаковку и повышение производительности.

Экологичность: использование материалов, подлежащих переработке, способствует уменьшению воздействия на окружающую среду.

Профессиональная поддержка: комплексное сервисное обслуживание и обучение персонала.

Сотрудничество с Манупакеджингом открывает новые возможности для украинских производств, позволяя внедрять современные упаковочные решения, повышать эффективность и отвечать требованиям устойчивого развития. Благодаря сочетанию международного опыта и локальной экспертизы бренд является надежным партнером для бизнеса, который стремится к инновациям и качеству.

Для получения дополнительной информации и консультаций обращайтесь по телефону 0800 33 04 07 или по электронной почте info@manupackaging.ua.