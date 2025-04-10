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10 квітня 2025, 20:41

Співачка TAYANNA ледь не загинула вдома: що сталося

10 квітня 2025, 20:41
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Українська співачка Тетяна Решетняк, відома під сценічним ім’ям TAYANNA розповіла, як ледве не втратила життя через витік чадного газу у власному помешканні

Про це артистка розповіла в Instagram, передає RegioNews.

За словами співачки, після повернення додому співачка раптово почала почуватися зле.

"Відчуваю, що у мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле і прям вирубаюся. І почав дзвеніти індикатор газовий на лічильнику", – поділилася зірка.

Жінка викликала аварійну службу, яка провела перевірку та виявила небезпечний рівень чадного газу в квартирі.

"Я викликала службу газу, вони перевірили все і сказали, що в квартиру заходить чадний газ і що ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра... Будь-ласка, слідкуйте, в кого газові котли, колонки і все решта. Слідкуйте, щоб все працювало", – наголосила Ретешняк.

TAYANNA зізналась, що ще з зими почувала себе погано, але думала, що причина – у стресі чи гормональному збої. Тепер розуміє: все було через неправильно встановлену витяжку. Тож артистка закликала всіх, у кого вдома є газові прилади, бути уважними.

Нагадаємо, 46-річна Оля Полякова дебютувала на обкладинці квітневого номера чоловічого глянцю Playboy.

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TAYANNA
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