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12 березня 2025, 00:50

Зірка Modern Talking Томас Андерс не збирається повертатися з виступами до РФ

12 березня 2025, 00:50
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Фото: YouTube
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Відомий соліст гурту Modern Talking не хоче виступати в Росії через війну в Україні. За його словами, він готовий повернутися лише тоді, коли в Кремлі не буде Путіна

Про це артист розповів в інтерв'ю Süddeutsche, передає RegioNews.

Зірка Modern Talking Томас Андерс зазначив, що якщо війна в Україні закінчиться на умовах Росії, то він не все одно не буде повертатися до росіян з концертами. За його словами, він повернеться до виступів на території РФ лише тоді, якщо там буде вже нова влада - без Путіна.

"Якщо цей мир стане продиктованим, я не можу їздити Росією і вдавати, що це мир, радість і млинці. Ні, це має бути справжній новий початок для мене", - заявив артист.

Слід зазначити, що Томас Андерс раніше активно виступав і в Росії, і в Україні. Зокрема, в 2014 році відбувся його виступ в Одесі, де разом з ним брали участь в концерті "Океан Ельзи". Тепер артист висловлюється проти російської агресії. Зокрема, він висловлює сподівання, що Європа буде достатньо сильною, щоб протистояти Путіну.

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