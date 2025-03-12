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Известный солист группы Modern Talking не хочет выступать в России из-за войны в Украине. По его словам, он готов вернуться только тогда, когда в Кремле не будет Путина.

Об этом артист рассказал в интервью Süddeutsche, передает RegioNews.

Звезда Modern Talking Томас Андерс отметил, что если война в Украине закончится на условиях России, он не все равно не будет возвращаться к россиянам с концертами. По его словам, он вернется к выступлениям на территории РФ только тогда, когда там будет уже новая власть – без Путина.

"Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это мир, радость и блины. Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня", - заявил артист.

Следует отметить, что Томас Андерс ранее активно выступал и в России и в Украине. В частности, в 2014 году состоялось его выступление в Одессе, где вместе с ним участвовали в концерте "Океан Эльзы". Теперь артист высказывается против российской агрессии. В частности, он выражает надежду, что Европа будет достаточно сильна, чтобы противостоять Путину.