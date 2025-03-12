14:23  11 марта
В Венеции украинский военный спас раненого туриста
13:10  11 марта
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
13:59  11 марта
В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 00:50

Modern Talking Томас Андерс не собирается возвращаться с выступлениями в РФ

12 марта 2025, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Известный солист группы Modern Talking не хочет выступать в России из-за войны в Украине. По его словам, он готов вернуться только тогда, когда в Кремле не будет Путина.

Об этом артист рассказал в интервью Süddeutsche, передает RegioNews.

Звезда Modern Talking Томас Андерс отметил, что если война в Украине закончится на условиях России, он не все равно не будет возвращаться к россиянам с концертами. По его словам, он вернется к выступлениям на территории РФ только тогда, когда там будет уже новая власть – без Путина.

"Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это мир, радость и блины. Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня", - заявил артист.

Следует отметить, что Томас Андерс ранее активно выступал и в России и в Украине. В частности, в 2014 году состоялось его выступление в Одессе, где вместе с ним участвовали в концерте "Океан Эльзы". Теперь артист высказывается против российской агрессии. В частности, он выражает надежду, что Европа будет достаточно сильна, чтобы противостоять Путину.

музыка артист шоу-бизнес
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Одессе военный "штамповал" за 16 тысяч долларов фиктивные диагнозы из психбольницы
12 марта 2025, 01:49
Бригада "Месть" отразила штурм и остановила российскую колонну в Донецкой области
12 марта 2025, 01:30
На Буковине будут судить мужчину, убившего мать гражданской жены
12 марта 2025, 01:10
В Харькове при пожаре в квартире погибла женщина
12 марта 2025, 00:34
На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик
12 марта 2025, 00:06
Россияне атаковали Одесский морской порт, есть погибшие - СМИ
11 марта 2025, 22:31
Взрывы в Днепре: сообщают о попадании в инфраструктуру
11 марта 2025, 22:17
Трамп решил восстановить помощь Украине и это вступает в силу немедленно – Волц
11 марта 2025, 22:07
Погиб несовершеннолетний: спасатели сообщили детали взрывов в Ивано-Франковске
11 марта 2025, 22:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »