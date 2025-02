Фото: YouTube

Про це повідомляє Daily Mail, передає RegioNews.

19 лютого в автокатастрофі загинув гітарист і музикант Карл Кокран. Багатьом він був відомий, як гітарист відомого гурту Kiss. Музикант загинув на 62 році життя.

У ЗМІ зауважили, що Карл був пасажиром авто, за кермом якого була його 90-річна мати. Автомобіль врізався дерево, внаслідок чого музикант вилетів з машини. Його госпіталізували, проте, на жаль, він помер від отриманих травм.

Музиканти гурту Kiss висловили свої співчуття рідним. Вони зазначили, що Кокрана любили шанувальники, і він постійно всіх надихав під час турів.

Довідка. Карл Кокран починав творчий шлях з гурту Far Cry. Потім він працював з Джо Лінном Тернер, Бобом Дейзлі, Еріком Сінгер та іншими. У 1994 році він записав пісню "Into the Void" разом з гуртом KISS для альбому "Psycho Circus". Також протягом багатьох років він викладав уроки гри на гітарі.