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Мальта выбрала представительницу на Евровидение-2025. Вот только проблема возникла с текстом, поскольку одна фраза из песни может восприниматься в англоязычных странах.

Об этом сообщает Times Malta, передает RegioNews.

В Мальте отбор на Евровидение выиграла певица Мириана Конте. Однако возникла проблема с ее песней, которая называется "Kant". Проблема в том, что это слово созвучно с английским c*nt, которое имеет сексуальный подтекст и часто используется в английском языке как ругательство. Этой фразой также в квир-культуре называют смелого человека.

Ведущий Скотт Миллс заявил, что песню Мальты точно не смогут воспроизвести на британском радио. Сама Мириана Конте отметила, что хоть это и смелая песня, но она и ее команда сделали это. Также она отметила, что Европейский языковой союз (EBU) одобрил текст его песни.

Однако представители EBU подчеркнули, что если песня Мальты будет признана неприемлемой, то национальный вещатель сможет заменить композицию до 10 марта.

Напомним, что Ирландия избрала представительницей на Евровидение-2025 артистку с песней о советской собаке . Певица Emmy спела композицию о собаке Лайке, которую в СССР отправили в космос. Тогда собака умерла из-за перегрева кабины.