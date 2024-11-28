Пресс-релиз

Уже 21 декабря состоится одно из самых ожидаемых событий года в боксе - бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Мировой бокс сегодня замер в ожидании этой дуэли, а бой Усика онлайн будет смотреть во всех уголках планеты.

До поединка остается все меньше времени, поэтому подготовка обоих спортсменов в самом разгаре. Предлагаем посмотреть, как каждый из боксеров готовится к ответственному реваншу.

Подготовка Усика

Александр Усик начал подготовку к реваншу против Фьюри еще в сентябре. Работа подготовительного лагеря украинца пройдет в Испании и продлится до самого боя. По словам напарника Александра Дмитрия Митрофанова, сначала боксер должен набрать форму и работает под большим объемом нагрузок, постепенно снижающихся ближе к поединку.

Обязательным элементом подготовки к бою также спарринги. Имена тех, на ком будет тренироваться Александр Усик, пока неизвестны, однако недавно украинский чемпион рассказывал, по каким критериям он выбирает соперников.

Нет разницы, это профи или любитель. Мы будем привлекать всех, кто будет подпадать под критерии Тайсона Фьюри. Обязательно нам нужно посмотреть какую-то их работу, спарринги или какую-нибудь тренировку, и тренировочный штаб скажет "да, этот нужен", или он скажет "нет, этот не подходит". Иногда приезжают ребята, которые вроде бы подходят, но когда выходят в ринг, в первом раунде видно, что условно не выполняет то, что нужно , - рассказал Усик в комментарии Ready to Fight.

Подготовка Фьюри

Подготовка Тайсона Фьюри началась на два месяца позже – в ноябре, а его тренировочный лагерь расположен на Мальте. Интересно, что сам Фьюри, комментируя свою подготовку, говорил, что сосредоточится, прежде всего, не на элементах шоу, таких как яркие хуки и апперкоты, а на своей непосредственной работе.

Готовиться к этой работе британцу также будут помогать ряд спарринг-партнеров, и имена некоторых из них уже известны. Тайсон был казахский боксер Жан Кособуцкий.

Примечательно, что перед первым противостоянием с Усиком в мае Тайсон Фьюри вообще не проводил спарринги. Причиной этого стал страх повторного рассечения, из-за которого бой номер один даже пришлось переносить. В этот раз таких проблем у британского боксера нет, поэтому у него есть возможность подготовиться к поединку значительно лучше.

Все покажет бой

Однако качество подготовки каждого из спортсменов продемонстрирует лишь их встречу в ринге, до которой осталось совсем немного времени. . Поэтому не пропустите трансляцию второго поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже 21 декабря, чтобы первыми увидите все своими глазами.