09:55  28 ноября
Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА
07:15  28 ноября
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
11:57  28 ноября
В Киеве столкнулись грузовики: одного водителя освобождали спасатели
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2024, 15:16
Пресс-релиз

Три месяца лагеря и спарринг с юным талантом: как Усик и Фьюри готовятся к реваншу?

28 ноября 2024, 15:16
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Долгожданный поединок состоится уже через несколько недель

Уже 21 декабря состоится одно из самых ожидаемых событий года в боксе - бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Мировой бокс сегодня замер в ожидании этой дуэли, а бой Усика онлайн будет смотреть во всех уголках планеты.

До поединка остается все меньше времени, поэтому подготовка обоих спортсменов в самом разгаре. Предлагаем посмотреть, как каждый из боксеров готовится к ответственному реваншу.

Подготовка Усика

Александр Усик начал подготовку к реваншу против Фьюри еще в сентябре. Работа подготовительного лагеря украинца пройдет в Испании и продлится до самого боя. По словам напарника Александра Дмитрия Митрофанова, сначала боксер должен набрать форму и работает под большим объемом нагрузок, постепенно снижающихся ближе к поединку.

Обязательным элементом подготовки к бою также спарринги. Имена тех, на ком будет тренироваться Александр Усик, пока неизвестны, однако недавно украинский чемпион рассказывал, по каким критериям он выбирает соперников.

Нет разницы, это профи или любитель. Мы будем привлекать всех, кто будет подпадать под критерии Тайсона Фьюри. Обязательно нам нужно посмотреть какую-то их работу, спарринги или какую-нибудь тренировку, и тренировочный штаб скажет "да, этот нужен", или он скажет "нет, этот не подходит". Иногда приезжают ребята, которые вроде бы подходят, но когда выходят в ринг, в первом раунде видно, что условно не выполняет то, что нужно , - рассказал Усик в комментарии Ready to Fight.

Подготовка Фьюри

Подготовка Тайсона Фьюри началась на два месяца позже – в ноябре, а его тренировочный лагерь расположен на Мальте. Интересно, что сам Фьюри, комментируя свою подготовку, говорил, что сосредоточится, прежде всего, не на элементах шоу, таких как яркие хуки и апперкоты, а на своей непосредственной работе.

Готовиться к этой работе британцу также будут помогать ряд спарринг-партнеров, и имена некоторых из них уже известны. Тайсон был казахский боксер Жан Кособуцкий.

Примечательно, что перед первым противостоянием с Усиком в мае Тайсон Фьюри вообще не проводил спарринги. Причиной этого стал страх повторного рассечения, из-за которого бой номер один даже пришлось переносить. В этот раз таких проблем у британского боксера нет, поэтому у него есть возможность подготовиться к поединку значительно лучше.

Все покажет бой

Однако качество подготовки каждого из спортсменов продемонстрирует лишь их встречу в ринге, до которой осталось совсем немного времени. . Поэтому не пропустите трансляцию второго поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже 21 декабря, чтобы первыми увидите все своими глазами.

Усик Александр бокс спорт боксер
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Харьковская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией
28 ноября 2024, 15:18
Энергонезависимость критических объектов: Харьковщина сотрудничает с международными партнерами
28 ноября 2024, 14:52
Антимонопольный комитет взялся за расследование по удорожанию яиц
28 ноября 2024, 14:37
Больше, чем в Киевской области: Полтавщина потратит на содержание дорог 425 млн грн
28 ноября 2024, 14:30
Массированный удар по Украине: спасатели ликвидируют последствия в 14 регионах
28 ноября 2024, 14:11
Суд продолжил меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК и снова уменьшил залог
28 ноября 2024, 14:00
Ракетная атака на Прикарпатье: повреждены более 30 домов и ЛЭП
28 ноября 2024, 13:56
Оккупанты с дронов атаковали автобусы в Херсоне
28 ноября 2024, 13:39
План окончания войны от Кита Келлога: баланс между безопасностью и компромиссами
28 ноября 2024, 13:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »