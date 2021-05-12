Более 300 тысяч пожилых украинцев получили прививки от COVID-19 - ЦОС

Больше всего привито людей в возрастной группе от 65 до 79 лет

Больше всего привито людей в возрастной группе от 65 до 79 лет

Фото: из открытых источников

В Центре общественного здоровья предоставили информацию о количестве вакцинированных лиц пожилого возраста - всего таких более 312 тысяч.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе ЦОС на запрос "Укринформу". По состоянию на утро 5 мая в Украине прививали 51 712 человек в возрасте 80+. С начала кампании, по состоянию на утро 5 мая, привито людей в возрасте от 65 до 79 лет - 260 986 человек", - говорится в сообщении. В Центре общественного здоровья отметили, что вакцинация происходит согласно дорожной карте, где проведены все подсчеты количества людей, которых необходимо прививать, в соответствии с приоритетными группами. Привлечение приоритетных групп с каждого этапа происходит при наличии достаточного количества вакцины. Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал предложение, чтобы люди, которые записались на прививку от коронавируса через приложение "Дія", проходили вакцинацию в отдельные дни. Президент поддержал такое решение.

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