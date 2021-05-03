Перешкода журналістській діяльності: з початку року в поліції відкрили 48 кримінальних справ

До суду вже передано шість справ

До суду вже передано шість справ

Фото: з відкритих джерел

З початку поточного року в Нацполіції відкрили 48 справ, пов'язаних з перешкодою журналістської діяльності. Найбільша кількість справ відкрита на Харківщині.

Як передає RegioNews, про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

За його словами, протягом I кварталу 2021 року органами досудового розслідування Національної поліції України розпочато досудове розслідування щодо 48 кримінальних правопорушень, пов'язаних з перешкодою законній професійній діяльності журналістів.

Найбільше проваджень відкрили за ст.171 (перешкоджання журналістській діяльності) - 37 проваджень, ще 11 - за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК.

Зокрема, у Харківській області за фактом перешкоджання розпочали сім проваджень, у Запорізькій та Києві - по п'ять, у Закарпатській та Одеській - по чотири, у Донецькій, Львівській та Херсонській - по три, у Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській - по два, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях та ГУ Нацполіції в АР Крим - по одному.

За словами Шевченка, до суду в першому кварталі передано шість справ (три справи за поточний рік, три за минулий рік), з них за ст.171 КК - п'ять (три в Києві і два в Одеській області), одне - за ст. 345-1 (у Житомирській області). Водночас поліція закрила 12 кримінальних проваджень з 48.

Нагадавши, у Києві під будівлею телеканалу " НАШ " сталася бійка між поліцією і протестувальниками, націоналісти намагалися прорватися до телеканалу.

Пізніше стало відомим, що поліція затримала чотирьох активістів, один з них погрожує самогубством.