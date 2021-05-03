Препятствие журналистской деятельности: с начала года в полиции открыли 48 уголовных дел

В суд уже переданы шесть дел

В суд уже переданы шесть дел

Фото: из открытых источников

С начала текущего года в Нацполиции открыли 48 дел, связанных с препятствием журналистской деятельности. Наибольшее количество дел открыто на Харьковщине.

Как передает RegioNews, об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, в течение I квартала 2021 года органами досудебного расследования Национальной полиции Украины начато досудебное расследование по 48 уголовным правонарушениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

Больше производств открыли по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности) - 37 производств, еще 11 - по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве - по пять, в Закарпатской и Одесской - по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской - по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской - по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым - по одному.

По словам Шевченко, в суд в первом квартале переданы шесть дел (три дела за текущий год, три за прошлый год), из них по ст. 171 УК - пять (три в Киеве и два в Одесской области), одно - по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.

Напомним, в Киеве под зданием телеканала "НАШ" произошла потасовка между полицией и протестующими, националисты пытались прорваться к телеканалу.

Позже стало известным, что полиция задержала четырех активистов, один из них угрожает самоубийством.