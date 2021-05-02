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В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих
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02 травня 2021, 10:54 6

В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих

02 травня 2021, 10:54 6
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Померло за минулу добу 160 осіб
Померло за минулу добу 160 осіб
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу в Україні виявлено 5094 нових випадки зараження коронавірусом.

Про це написав у своєму Фейсбуці голова МОЗ Максим Степанов, інформує RegioNews.

Серед заражених виявилися 219 дітей і 81 медпрацівник. Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 3199 осіб;
  • летальних випадків - 160;
  • одужали 5784 людини;
  • проведено тестувань - 43 405 (у тому числі методом ПЛР - 21609, методом ІФА - 3878, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17918).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, May 1, 2021

Нагадаємо, 30 Квітня в Україні виявили 8549 нових випадків COVID-19, помер 351 хворий, одужало 14 956 осіб.

коронавірус Україна хвороба МОЗ Максим Степанов

 
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