В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих

Нестримне бажання секретаря міськради і одночасно тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова піаритися на темі Великодня в черговий раз зіграло проти нього. Мало того, що влаштовані ним пихаті перегони з...

Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував

30 квітня 2021

Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова

Вже понад чверть століття в самому центрі Дніпра не можуть добудувати три станції метро. Терміни завершення цього ключового для міста довгобуду знову пересунулися - з поточного року до 2024-го. І не ф...