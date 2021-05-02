В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих
Померло за минулу добу 160 осіб
Померло за минулу добу 160 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 5094 нових випадки зараження коронавірусом.
Про це написав у своєму Фейсбуці голова МОЗ Максим Степанов, інформує RegioNews.
Серед заражених виявилися 219 дітей і 81 медпрацівник. Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 3199 осіб;
- летальних випадків - 160;
- одужали 5784 людини;
- проведено тестувань - 43 405 (у тому числі методом ПЛР - 21609, методом ІФА - 3878, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17918).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, May 1, 2021
Нагадаємо, 30 Квітня в Україні виявили 8549 нових випадків COVID-19, помер 351 хворий, одужало 14 956 осіб.
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